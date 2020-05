Médicos do interior do Piauí contarão com serviço de telessaúde

Parceria entre o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado do Piauí (Cosems-PI) e o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (Ufpi) viabilizará a qualificação em telessaúde e o apoio remoto a médicos que atuam na atenção básica de municípios de todo o Piauí para atendimento de pacientes com COVID-19. Dessa forma, especialistas nas áreas de pneumologia e otorrinolaringologia participarão, por via tecnológica, da avaliação, do diagnóstico e do tratamento desses pacientes.

Leopoldina Cipriano, vice-presidente do Cosems-PI e secretária municipal de Saúde de Capitão Gervásio Oliveira, explica que o serviço de telessaúde já existe no Brasil há algum tempo e que seria implantado no Piauí, inicialmente, na área de cardiologia. “Estamos implantando o Núcleo de Telessaúde do Piauí, sob coordenação da Ufpi, por meio do seu Hospital Universitário. Com a crise da Covid-19, decidimos pelo redirecionamento desse projeto”, explica a gestora.

Com o recurso da telessaúde, os médicos que atuam na atenção básica contarão com suporte de telediagnósticos e teleconsultoria. “O médico que está lá em Capitão Gervásio com um paciente que apresenta tosse e dispneia e nunca tratou de COVID-19, por exemplo, poderá entrar em contato com outros profissionais via telessaúde para repassar o quadro do paciente, receber orientação, fechar o diagnóstico e definir se o paciente fica em casa em isolamento ou deve ser encaminhado para o hospital de referência”, detalha Leopoldina Cipriano.

Nesta sexta-feira (1), a Diretoria do Cosems-PI reuniu-se com o coordenador do projeto, o médico Victor Eulálio Sousa Campelo, para tratar sobre a parceria entre as duas instituições. “O Cosems irá atuar em dois momentos: inicialmente, na mobilização dos gestores e profissionais de saúde de todo o Piauí em relação à qualificação e, já com a telemedicina em uso, no apoio e monitoramento do atendimento, diagnóstico e conduta médica durante o tratamento dos pacientes”, enumera Leopoldina Cipriano.

Durante a reunião, que se deu por videoconferência, o diretor do HU ressaltou, além da qualificação dos profissionais da atenção básica e do suporte oferecido pela telessaúde, o apoio também à regulação do sistema de saúde, assegurando o melhor encaminhamento do paciente e a otimização dos recursos da rede.

Da redação