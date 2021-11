Médicos da rede pública do Piauí paralisam atividades na próxima terça (16)

Os médicos que atendem nos hospitais da rede pública do Piauí vão paralisar suas atividades na próxima terça-feira (16) em protesto contra o as denúncias de corte salarial da categoria. A decisão de parar por um dia foi tomada hoje (11) em assembleia no Sindicato dos Médicos do Piauí (Simepi). Participaram da reunião profissionais que atuam junto à Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS) e à Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi).

Foto: Assis Fernandes/O Dia

O objetivo da paralisação é reivindicar a realização de concurso público e a aplicação da progressão de carreira para os profissionais da saúde do Piauí tanto da rede estadual quanto das redes municipais. O pagamento do piso salarial definido pela Federação Nacional dos Médicos (Fenam) também está em pauta.

Por meio de nota, o Simepi informou que a categoria vem enfrentado “problemas nos vínculos de trabalhos precários, resultado de sucessivos processos seletivos realizados pelas prefeituras e pela Sesapi”.

Por conta da paralisação, na terça-feira (16), os médicos da rede estadual e municipal vão paralisar o atendimento com exceção dos serviços de urgência e emergência

Com informações do Simepi

