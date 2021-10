Médico Eduardo Mascarenhas morre, aos 25 anos, em acidente na BR-135

O médico Eduardo Mascarenhas Lustosa Cavalcante (25), morreu na noite desta quarta-feira (20), em um acidente da BR-135, Km-535, no município de São Gonçalo do Gurguéia (a 789 km de Teresina). O veículo que o jovem dirigia saiu da pista e colidiu com uma árvore por volta das 18h.



Eduardo Mascarenhas Lustosa Cavalcante tinha 25 anos e era médico (Foto: Reprodução/redes sociais)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Eduardo Mascarenhas chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito no Hospital de Gilbués.



A PRF esteve no local do acidente e verificou preliminarmente que o condutor não apresentou nenhuma reação, uma vez que não havia marcas de frenagem na pista. A causa principal do acidente foi a ausência de reação do condutor. Outras causas preliminares são as condições climáticas, pois chovia no momento do acidente ou que Eduardo possa ter dormido ao volante.

(Foto: Divulgação/PRF)

Eduardo Mascarenhas trabalha no Hospital Municipal de Gilbués, como médico plantonista. Nas redes sociais, a Prefeitura lamentou a morto do jovem. “Expressamos nossa tristeza com essa perda tão precoce e externamos nossas condolências aos familiares e amigos”, diz a nota de pesar.



A Prefeitura de Curimatá também emitiu nota de pesar. Eduardo Mascarenhas trabalhou no município no ano de 2020, onde atuou no Programa Saúde da Família junto à Unidade Básica de Saúde Dra. Estelita Guerra e também nas ações contra a Covid-19 junto ao Centro de Avaliação e Testagem para a Covido-19.



“Em nome dos Curimataenses e dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, manifesto o mais profundo sentimento de pesar e solidariedade à família, pela perda irreparável”, diz a nota.

A Prefeitura de Corrente publicou nota de pesar lamentando a morte prematura de Eduardo Mascarenhas e solidarizando-se com familiares e amigos.

