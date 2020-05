Médico de 23 anos é o sétimo caso de Covid-19 em Campo Maior

Um médico de 23 anos que teve a formatura antecipada para atuar no combate ao novo coronavírus foi infectado pela doença e é o sétimo caso da doença confirmado no município de Campo Maior, 84 km de Teresina. O resultado do exame do profissional foi divulgado nesta sexta-feira (01) pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Maior.

O médico atua no município e teve passagem recentemente por três Unidades Básicas de Saúde (UBS). O prefeito Professor Ribinha (PT) determinou que as UBSs sejam fechadas e os profissionais submetidos a quarentena.

“É um profissional que estava em atuação na nossa rede de saúde, que infelizmente contraiu a doença. Mas ele está bem, em isolamento domiciliar. Vamos fechar as unidades que ele esteve presente e monitorar os outros profissionais que atuam nesses locais. Vamos realizar também a sanitização desse ambiente e retornar somente após o período estabelecido pelos órgãos sanitários”, disse o prefeito.

Nessa semana foram registrados quatro novos casos do coronavírus no município. A prefeitura prorrogou a suspensão das aulas até o dia 31 de maio e a flexibilização das atividades comerciais que deveria iniciar na próxima segunda-feira (04) foi adiada para o dia 11 de maio. O prefeito Professor Ribinha anunciou que na próxima semana tem início a sanitização de espaços públicos.

“Prorrogamos o isolamento social, determinamos o uso obrigatório de máscara e determinamos a intensificação da fiscalização de aglomerações. Para a próxima semana vamos iniciar a sanitização de locais públicos com intensa movimentação de pessoas e unidades de saúde, Hospital Regional, Rodoviária”, finalizou .

Piauí

O Piauí tem 600 casos confirmados da Covid-19 e 24 óbitos até o momento. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), 151 pessoas já tiveram alta médica.

Otávio Neto