Médica é agredida após diagnosticar paciente com Covid-19 em Barras

Uma médica plantonista do Hospital Regional Leônidas Melo, em Barras, foi agredida pelo acompanhante de um paciente diagnosticado com Covid-19 na noite do último sábado (09). Segundo informou a Secretaria de Saúde (Sesapi), o agressor não aceitou a confirmação da doença apresentada pela médica e solicitou a transferência do paciente, que deu entrada com um quadro de falta de ar sendo levado pelo SAMU.



No momento em que ela foi tirar as cópias do prontuário para liberar a saída do paciente, o acompanhante a agrediu com socos, tomou o documento das mãos da profissional e começou a insultá-la com palavras de baixo calão, é o que diz a nota da Sesapi. A Polícia Militar teve que ser acionada e encaminhou o agressor para a Delegacia Regional de Barras onde foi lavrado um Boletim de Ocorrência.



Médica foi agredida em Barras após diagnosticar paciente com Covid-19 - Foto: Reprodução/Portal A Grande Barras

A médica, segundo a Secretaria, passou por exame de corpo de delito e assará os próximos dias afastadas do serviço para que se recupere.

Por meio de nota, o Conselho Regional de Medicina se manifestou sobre o ocorrido. A presidente do CRM-PI, a médica Mirian Parente, repudiou a atitude do agressor e fez um alerta para que as direções dos estabelecimentos de saúde promovam medidas para assegurar a integridade dos profissionais e o exercício de seu ofício.

Veja a nota abaixo:

“Atitudes dessa natureza são vigorosamente repudiadas por este Conselho [Regional de Medicina] que zela pela proteção e segurança dos profissionais médicos, estando atentos às duas necessidades e anseios. Fica o alerta à direção dos estabelecimentos de saúde para que promovam todas as medidas indispensáveis a assegurar que os profissionais médicos possam exercer seu ofício sem perturbações desta e de outras ordens”. Mirian Perpétua Palha Dias Parente, presidente do CRM-PI

Quem também se manifestou foi a própria Secretaria de Estado da Saúde e a diretoria do Hospital Regional Leônidas Melo, que prestaram solidariedade à médica em um momento "em que os profissionais da saúde estão na linha de frente ao combate a esta pandemia com muita coragem e determinação".





Maria Clara Estrêla