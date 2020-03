Nesse momento extremamente delicado em que vivemos a pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus, os bebês prematuros e internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da Maternidade dona Evangelina Rosa (MDER) continuam precisando doação de leite das mamães que estão amamentando. A Maternidade ressalta, que ainda não há nenhum caso suspeito da doença na Casa.

A coordenadora do Banco de Leite Humano (BLH) da MDER, Vanessa Paz, pede às mães saudáveis que amamentam a ajuda para salvar vidas. “Nossa rotina continua inalterada. Apenas os serviços presenciais não estão sendo feitos, tendo em vista que a orientação é que a mãe se mantenha em casa para evitar a disseminação da Covid-19”, explica a coordenadora.

Vanessa acrescenta que a Organização Mundial de Saúde recomenda manter a amamentação, pois todos os estudos científicos – e seguros – apontam que o vírus não é transmitido pelo leite materno. “Sendo assim – e estando liberada a amamentação -, as doações também estão permitidas para acontecer, seguindo todos os protocolos e todas as recomendações que estão contidas na RDC nº 171 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que regulamenta o funcionamento do Banco de Leite Humano”, reforça. Todas as normas técnicas da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano são seguidas criteriosamente.



MDER precisa de doações e esclarece que leite materno não transmite Covid-19. Divulgação



O Banco de Leite da Maternidade tem em estoque, neste momento, 27,5 litros de leite humano para atender a 30 leitos de UTI, 20 leitos Unidade de Cuidados Intermediários (UCINCo) e 20 de Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINCa). A coordenadora reforça que toda a equipe do Banco de Leite da Evangelina Rosa está treinada para ir até a residência dessas mães, receber esse leite que foi retirado durante o período recomendado pelo Banco de Leite.

A linha direta para salvar vidas bebês recém-nascidos é o 0800 280 2522 ou ainda pelas redes sociais. Instagram: @bancodeleitethe e Facebook: Banco de Leite THE

