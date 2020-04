Maternidade Evangelina Rosa está criando 10 novos leitos de UTI

As medidas de prevenção na Maternidade Dona Evangelina Rosa também se estendem para aqueles servidores acima de 65 anos, que são aconselhados a ficar em isolamento social, bem como aqueles servidores com 60 anos e que tenham comorbidades, além daqueles que apresentem sintomas do Covid-19. Nesse caso, deve-se apresentar o atestado médico emitido pelo médico do trabalho da MDER.

“Temos também uma medida emergencial, no qual estamos isolando toda a Ala D, que estava em reforma. Estão sendo criados mais 10 leitos de UTI para atender a pacientes com coronavírus e mais 26 leitos clínicos, onde atenderemos os pacientes que chegarem com sintomatologia do Covid-19 ou outras viroses. Eles passarão por exames e, tão logo saiam os resultados, serão encaminhados, ou para casa e isolamento social, ou que tenham sua permanência prolongada dentro da maternidade”, disse o diretor geral da Maternidade, Francisco Macêdo.



Francisco Macedo explica todas as medidas que estão sendo adotadas na Maternidade Dona Evangelina Rosa - Foto: O Dia



Os internatos e as residências médicas e de enfermagem continuam mantidos. Já os estágios obrigatórios e as visitas técnicas estão suspensos. Os colaboradores da unidade hospitalar com sintomas respiratórios estão sendo liberados, sem prejuízo, mediante atestado médico apresentado à chefia imediata do setor (supervisão/coordenação).

Já o uso de máscara está sendo necessário segundo as normas da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Está vedado o uso de telefones celulares nas áreas críticas (centro cirúrgico, obstétrico, UTIs, Ucinco, Ucinca) e restrito nas outras áreas.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia