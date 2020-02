Maternidade do Satélite faz campanha para arrecadar frascos de vidro

O Hospital e Maternidade do Satélite está com uma campanha para arrecadar fracos de vidro para o posto de coleta de leite materno. Até dezembro, a unidade tinha vidros sobrando, pois a doação de leite foi pouca. Mas em janeiro, com a boa arrecadação de leite materno, os frascos estão escassos.

“A quantidade de leite que recebemos em janeiro foi quase equivalente a todo o ano de 2019. Foram 2.000 ml, o que significa 2 litros de leite; é muito. Porque cada mãe doa no máximo 80 ml. Em janeiro, foram nove doadoras ativas”, explica Luciana Sebim, diretora do hospital.

Luciana detalha que as mães que fazem a ordenha em casa recebem orientação e um kit, com luva, touca, máscara, o frasco de vidro e um isopor. Toda mãe pode ser doadora, desde que tenha leite suficiente para saciar o bebê.

“Precisamos estar estimulando tanto a doação de leite como a dos frascos de vidro com tampa de plástico. Ele é caro, por volta de R$ 12,00, e nem todo mundo pode comprar”, pontua.



Equipe presta todas as informações e tira dúvidas das mães sobre a doação do leite - Foto: Assis Fernandes/O Dia



O leite recolhido na Maternidade do Satélite é encaminhado para a Maternidade Evangelina Rosa, onde ele é preparado para alimentar os bebês que estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Nós temos um espaço humanizado há 4 anos. A sala de coleta possui uma nutricionista, que é a responsável, e duas técnicas de enfermagem. As técnicas orientam sobre a amamentação e fazem o manuseio de como fazer a coleta do leite. A mãe que quer doar, não precisa marcar, é só vir e dizer que quer ser doadora”, orienta a diretora do hospital.

Já a mãe que quer doar de casa, faz a primeira retirada do leite, anota a data e pode colocar no mesmo frasco até no máximo 10 dias, sempre congelando. Mas Luciana Sebim recomenda que, com 5 dias de coleta, a lactante ligue para o hospital, pois tem um funcionário específico para buscar.

“Elas ligam pra cá porque o leite precisa vir dentro da bolsa térmica, temos um motoboy exclusivo, tanto para buscar o leite e levar o novo frasco esterilizado quanto para recolher frasco de doação. É importante que a mãe venha receber as orientações no hospital, pois a nutricionista aproveita para observar a pega do bebê, pesa a criança e fica fazendo avaliação nutricional de 0 a 2 anos”, conclui Luciana Sebim.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia