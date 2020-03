A Fundação Municipal de Saúde (FMS), dando seguimento ao Plano de Contingência para o atendimento ao COVID-19, comunica à população que o atendimento às gestantes e aos recém-nascidos na maternidade do Promorar passará por uma reorganização. As gestantes deverão procurar as outras maternidades do município (Satélite, Buenos Aires e Wall Ferraz).

Com esta reorganização, a maternidade do Promorar receberá apenas as gestantes com suspeitas e sintomas leves de COVID–19. Nos casos de mais graves, que precisem de UTI, elas serão encaminhadas para a maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER).

“O objetivo da medida é garantir o isolamento das gestantes com suspeita da COVID-19 em um único serviço, evitando a disseminação da doença para outras gestantes e recém nascidos”, explica Jesus Mousinho, diretora de Atenção Especializada da FMS. Com o fim da pandemia, a Maternidade do Promorar voltará a funcionar normalmente com atendimento para gestantes e recém- nascidos.



Maternidade do Promorar é referência para grávidas com suspeita da COVID- 19. Reprodução



A Fundação Municipal de Saúde reforça o apelo à população de que aqueles que não apresentem nenhum sintoma grave da COVID-19 permaneçam em casa.

Estrutura

O Hospital e Maternidade do Promorar funciona 24 horas com atendimento de urgência e emergência na área de obstetrícia. Possui uma Unidade de Cuidados Intermediários Convencional – UCINco com 04 leitos. Ela conta ainda com atendimento de urgência em obstetrícia e neonatologia, com 02 médicos obstetras plantonista, 01 neonatologista e 01 anestesista.

