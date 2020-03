Mastologista dá dicas de cuidados para saúde das mulheres

O mastologista Luiz Ayrton Santos, presidente da Fundação Maria Carvalho Santos, esteve no Sistema O DIA ontem (5) para fazer uma homenagem às funcionárias pela passagem do Dia da Mulher, celebrado em 8 de março. O especialista conversou com as colaboradoras da empresa e deu dicas de cuidado com a saúde e autoestima.

“É preciso lembrar que a comemoração do Dia da Mulher não se passa por convidá-la para jantar ou dar uma flor, isso é uma gentileza. O Dia da Mulher é para uma reflexão do papel da mulher na sociedade, a saúde, se tem acesso à informação, se não é discriminada no seu mercado de trabalho”, destacou Luiz Ayrton Santos.



Luiz Ayrton Santos conversou com as colaboradoras do Sistema ODIA - Foto: Assis Fernandes/O Dia



O médico aproveitou o momento de troca de informações para alertar as colaboradoras sobre os riscos do uso errado do sutiã. “O bico do peito pode ter mais bactérias do que as axilas, por causa da tinta do sutiã e do mal-uso. A mulher usa muito mais produtos do que o homem, o que pode causar doenças. O sutiã é uma peça de saúde da mama, não está ligado ao risco de câncer, mas pode adoecer. O ideal é que a mulher utilize sutiã branco, de algodão, sem ferro e com pouco forro, o suficiente apenas para segurar a mama no lugar”, indica.

Luiz Ayrton Santos lembrou ainda que o dia 8 de março é o dia de Jovita Feitosa - a mulher que lutou pela independência do Brasil, se vestindo de homem para ir para Guerra do Paraguai, um símbolo importante.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia