A procuradora do Trabalho Maria Elena Moreira Rêgo é a nova procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Piauí. Ela foi empossada pelo procurador geral do Trabalho, Alberto Balazeiro, na manhã de terça-feira (01) em Brasília, em solenidade na Procuradoria Geral do Trabalho.

Maria Elena Moreira Rêgo é formada em Jornalismo e Direito pela Universidade Federal do Piauí. Atuou como jornalista e foi auditora fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda. Tem Especialização em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes e em Contabilidade Avançada pela ESAF – Escola de Administração Fazendária.

Maria Elena Rêgo é a nova procuradora-chefe do MPT do Piauí. (Foto: Divulgação)



Atua como procuradora do Trabalho desde 2007, quando ingressou na Procuradoria do Trabalho no Município de Picos. Pediu remoção para a MPT de Caxias, no Maranhão e, em 2010, foi removida para a Procuradoria do Trabalho da 22ª Região, onde atua como procuradora do Trabalho na sede em Teresina. Tem Mestrado em Direito pela Universidade Católica de Brasília, com dissertação na área de Saúde Mental do Trabalhador.

Na sua gestão a frente do Ministério Público do Trabalho no Piauí, Maria Elena Rêgo tem como prioridade defender o cumprimento da Constituição, assegurando a efetividade do direito ao trabalho decente e a manutenção da dignidade do cidadão trabalhador.

