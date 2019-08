Marginal Leste-Centro da João XXIII ficará interditada pelos próximos 10 dias

Os motoristas que precisarem trafegar pela Avenida João XXIII deverão ter atenção redobrada a partir desta sexta-feira (09). Isto porque a marginal Leste-Centro da via está interditada para que seja dado andamento à obra da galeria da zona Leste. A interdição acontece na altura do cruzamento com a Rua Elvídio Ferraz e os condutores devem procurar alternativas: ou acessarem as pistas centrais, que já foram liberadas, ou dobrarem uma rua antes e seguirem pelas vias paralelas à João XXIII. A interdição da marginal Leste-Centro deve durar 10 dias.





Foto: Elias Fontinele/O Dia

O superintendente executivo da SDU Leste, Ângelo Cavalcante, explica que esta interdição já estava prevista no cronograma de execução da obra, mas foi adiantada em cerca de 10 dias, porque a construção da galeria nos trechos centrais da João XXIII foram concluídas antes do previsto. “É uma obra que atravessa a Avenida João XXIII. São 7 Km de extensão no total e nesse trecho aqui nós já executamos aproximadamente 4 Km, o que resolve quase a totalidade do problema recorrente de drenagem no São Cristóvão, no Bairro dos Noivos, na própria João XXIII, na Avenida Homero Castelo Branco e na Avenida Presidente Kennedy”, explica Ângelo.

Uma vez concluída a obra na marginal Leste-Centro, a SDU pode voltar a interditar a marginal Centro-Leste, no sentido oposto da via. Mas trata-se, esta, de uma interdição que deve durar menos tempo, para fazer apenas alguns ajustes na parte de drenagem da obra.

Agentes da Strans permanecerão pelo local durante os próximos 10 dias para garantir que o trânsito flua sem muitos congestionamentos e orientar os condutores para os desvios.

Maria Clara Estrêla