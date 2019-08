Marginal Leste-Centro da Avenida João XXIII é liberada

A Superintendência de Desenvolvimento Urbano Leste (SDU/Leste) está concluindo mais uma etapa da execução dos serviços da galeria da zona Leste. A liberação da marginal esquerda da Avenida João XXIII, sentido Leste-Centro, será feita nesta sexta-feira (23).

O próximo passo da execução dos serviços da obra interditará a via marginal direita, no sentido Centro-Leste, para promover a construção de poços de visita, necessários para o andamento da obra.

“O andamento avançado da obra é o reflexo da celeridade dos serviços executados pelo órgão municipal. Estamos muito satisfeitos com o andamento dos serviços. Ainda temos muito o que fazer pela frente, mas esperamos manter o ritmo acelerado. Sabemos que essa obra é um dos nossos grandes desafios de drenagem aqui na região e esperamos que, no próximo inverno, a população já possa contar com essa importante obra de drenagem das águas das chuvas”, explicou o superintendente João Pádua.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

Considerada uma obra complexa, a galeria tem investimento superior a R$ 49,4 milhões e terá aproximadamente 7 km de extensão, passando pelos principais pontos da região Leste da cidade. O objetivo é minimizar os transtornos causados com os alagamentos decorrentes das águas das chuvas. Os recursos são oriundos da Caixa Econômica Federal, com contrapartida da Prefeitura de Teresina.

O superintendente executivo da SDU/Leste, engenheiro Ângelo Cavalcante, avaliou positivamente a execução das etapas da galeria. “Estamos finalizando uma fase de grande complexidade para todos nós, que foi a travessia de uma das maiores avenidas de Teresina, a Avenida João XXIII, além das marginais. Aliado às etapas de construção da obra, sempre procuramos estudar as medidas necessárias para minimizar os transtornos à população. O resultado da construção da galeria trará inúmeros benefícios, mudando a vida de muitas pessoas que moram na região”, ressaltou.

