Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis em Teresina

Milhares de teresinenses saíram às ruas nesse feriado para participar da 18ª edição da Marcha para Jesus. O evento, organizado por pastores evangélicos, teve como tema "Liberdade - Juntos por uma cidade livre".

A concentração teve início por volta das 16 horas, no balão do São Cristóvão, zona leste da capital. De lá, os fiéis saíram em caminhada pelas avenidas João XXIII e Frei Serafim. O percurso foi animado por dois trios elétricos, que tocavam músicas gospel nos mais diversos ritmos.

Fotos: Elias Fontinele/O DIA

De acordo com o pastor da Igreja Batista Filadélfia, Marcos Sérgio, membro da organização, a edição de 2019 foi uma das maiores já realizadas em Teresina. Ele ressalta que o evento ultrapassou as barreiras religiosas e já faz parte do calendário da capital.

"A importância é total. A marcha junta famílias e faz a cidade pensar sobre temas importantes, como educação, empreendedorismo, saúde, depressão, suicídio. A marcha já foi consolidada. A sociedade espera a marcha, porque sabe que ela sempre vai chamar atenção para um tema importante, além de ser um momento de união das famílias", declarou.

Além dos teresinenses, a 18ª edição da Marcha para Jesus também reuniu participantes de cidades vizinhas. É o caso das irmãs Bárbara, 19, e Sara 21, que saíram de Campo Maior para participar do evento.

"É um momento de comunhão, onde podemos adorar a Deus e fazer novas amizades", disse Bárbara. "Já é terceira vez que participamos da Marcha para Jesus. Sempre é uma emoção diferente, um momento de agradecer a Deus por tudo", completou Sara.

Como tradicionalmente ocorre, a 18ª edição da Marcha para Jesus foi encerrada no cruzamento da avenidas Frei Serafim e Coelho de Resende, no Centro de Teresina, com um show da atração nacional DJ PV.





Natanael Souza