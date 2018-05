'Marcha para Jesus' reúne dezenas de milhares para celebrar fé

As avenidas João XXIII e Frei Serafim foram tomadas por uma multidão de pessoas que deixaram suas casas na tarde desta quinta-feira (31) para manifestar a fé, em mais uma edição da Marcha para Jesus.

Como de costume, a concentração ocorreu no balão do bairro São Cristóvão. As primeiras pessoas começaram a chegar por volta das 15 horas, e no final da tarde dezenas de milhares já estavam no local, prontas para marchar.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) fizeram bloqueios nas vias perpendiculares às duas avenidas do percurso. A Polícia Militar também acompanhou o evento.

Este ano com o tema "A minha paz vos dou", o evento contou com três trios elétricos e uma série de atrações da música gospel, que puxaram a multidão de fiéis.

Comandada pelo apóstolo Soares, a marcha reúne fiéis de mais de 20 denominações evangélicas, mas também conta com a presença de pessoas de outras religiões, que compartilham do mesmo sentimento de fé.

O prefeito Firmino Filho (PSDB), os deputados federais Rejane Dias (PT) e Fábio Abreu (PR) e o ex-deputado Elizeu Aguiar (PSL) foram alguns dos políticos que participaram da marcha, que este ano chegou à sua 17ª edição.

Dezenas de milhares de pessoas percorreram quase 4 km celebrando a fé em Cristo (Fotos Elias Fontinele / O DIA)

Cícero Portela