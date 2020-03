Marcelo Magno recebe alta hospitalar e está curado do coronavírus

O apresentador da TV Clube, Marcelo Magno, de 37 anos, é o primeiro caso de cura de coronavírus no Piauí. O jornalista recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (27) após novo exame ter dado negativo para doença. Magno foi diagnosticado com Covid-19 há uma semana.



Foto: Reprodução Internet.

Segundo a TV Clube, o jornalista seguirá para casa, onde ficará com a família em isolamento social. Na última quinta-feira, o apresentador gravou um vídeo relatando momentos difíceis após o diagnostico da doença. O vídeo, inclusive, foi veiculado ao final da edição do Jornal Nacional.

Marcelo apresentou o Jornal Nacional no dia 07 de março e esteve nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com o JN, a doença pode ter sido contraída no aeroporto na volta para Teresina.

O apresentador foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Teresina no dia 15 março com sintomas respiratórios e febre. O diagnóstico veio no dia 19 de março. Foi então que ele passou alguns dias respirando por ajuda de aparelhos – ventilação mecânica. Na terça-feira (23), retirou a sedação e apresentou melhoras no quadro clínico.

Adriana MagalhãesJorge Machado