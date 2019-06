Mara Pavanelly anima multidão no 3º dia do Festival O Dia Junino

A terceira noite do Festival O Dia Junino foi marcada por muito forró e levou ao palco uma das vocalistas de maior destaque da atualidade, a pernambucana Mara Pavanelly. Com a sua voz grave e marcante, a cantora animou os fãs e levou ao palco do Theresina Hall um repertório composto com os seus maiores sucessos.



Mara Pavanelly anima multidão de fãs no 3º dia do Festival O Dia Junino. (Foto: Elias Fontenele/ODia)



A cantora, que iniciou sua carreira ainda na infância através de shows de calouros em sua cidade de Mirandiba (PE), já passou pelas bandas Cacau com Mel, Forrozão Tropykália, Garota Safada, Banda Furação do Forró e hoje está em carreira solo. Na noite deste sábado, Mara Pavanelly encantou o público com músicas que marcaram a sua carreira, e foi acompanhada durante todo o show pela legião de fãs cantando em uníssono.





Essa não é a primeira vez que a cantora se apresenta em solo teresinense, mas, segundo ela, a receptividade do público da capital piauiense é sempre um espetáculo à parte. "Se eu pudesse passava mais um dia aqui. Teresina nunca decepciona", disse a cantora aos fãs durante ao show.

Mara Pavanelly anima multidão de fãs no 3º dia do Festival O Dia Junino. (Foto: Elias Fontenele/ODia)



Além de Mara Pavanelly, também subiram ao palco o rei da sofrência Paulynho Paixão, na sua segunda apresentação no festival, e as bandas Pegadões do Forró e Leme Alves & Forró da Cumadi, trazendo o melhor da música piauiense e alegrando quem marcou presença na arena do Theresina Hall.





E como uma boa Festa de São João, não poderiam faltar as apresentações das tradicionais quadrilhas juninas. Neste sábado, subiram à arena e abrilhantaram a noite com o melhor da tradição nordestina as quadrilhas Asa Branca do Agreste, Explosão Estrelar, Rei do Cangaço, Mandacaru do Sertão e Lumiar.



10ª edição do Festival Estadual de Quadrilhas Juninas no Festival O Dia Junino. (Foto: Elias Fontenele/ODia)

Com coreografias e figurinos impecáveis, a disputa foi acirrada entre as competidoras do Festival Estadual de Quadrilhas Juninas, cuja final acontece neste domingo (23). Exaltando a cultura nordestina, e em especial a piauiense, as quadrilhas levaram muita criatividade e empolgação para a arena do Theresina Hall. Esta é a 10ª edição do Festival Estadual de Quadrilhas Juninas que é organizado pela Federação Piauiense de Quadrilhas Juninas (Fepiq).



10ª edição do Festival Estadual de Quadrilhas Juninas no Festival O Dia Junino. (Foto: Elias Fontenele/ODia)



Segundo o diretor de marketing do Sistema O Dia de Comunicação, Alberto Moura, o Festival O Dia Junino vem se consolidando no calendário piauiense e a noite de hoje bateu recorde de público, superando as expectativas da organização do evento. "Quinta-feira vieram muitas famílias com crianças, na sexta-feira tivemos um espaço infantil muito grande, as crianças participaram muito, e hoje é um grande show de forró, então estamos com um grande público jovem e adulto, mas também com crianças. O evento está sendo um sucesso e já estamos programando o do próximo ano", enfatizou.

Nathalia Amaral