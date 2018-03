Mar invade a praia em Barra Grande e alaga barracas; veja vídeos

A previsão de onda mais altas no litoral do Piauí se confirmou no final da tarde de ontem (02), em Barra Grande. Por volta das 17 horas, o mar invadiu a praia, assustando moradores e banhistas. A água alcançou as barracas e chegou próxima das residências.

O site Jornal da Parnaíba publicou vídeos que mostram a situação. O morador Matheus Galeno afirmou que o mar invadiu 100% das barracas, alagando todas. Foi necessário improvisar uma vala para ajudar no escoamento da água, que já estava formando lagoas perto das casas.









Na quinta-feira (01), a Marinha havia emitido um alerta para que as pessoas evitassem o mar, pois a agitação das águas tinha aumentado, com previsão de ondas de quase quatro metros.

A orientação da Marinha é que as embarcações de pequeno porte evitassem navegar nestas áreas. As demais embarcações deviam redobrar a atenção quanto ao material de salvatagem, estado geral dos motores e casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança.

De acordo com o major Rivelino de Moura, comandante do Corpo de Bombeiros de Parnaíba, não houve ocorrência. “As pessoas respeitaram os alertas para evitar o banho, a prática de esportes no mar e a permanência em locais próximos à água. Também se prepararam colocando sacos de areia nas portas e nas paredes”, disse.

O mar não invadiu as demais praias do litoral piauiense e hoje não há alerta de maré muito alta.

Nayara Felizardo, com informações do Jornal da Parnaíba