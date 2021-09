Manoel Dourado é empossado com novo desembargador do TJPI

O novo desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, Manoel de Sousa Dourado, declarou que o grande desafio de sua atuação será 'levar justiça a todos os piauienses que buscarem o Judiciário'. O pronunciamento de Manoel Dourado aconteceu nesta quarta-feira (01) durante solenidade de posse realizada no TJPI.

“Hoje encerramos um ciclo como juiz de 1º grau, mas seguiremos como magistrado, agora, integrando um colegiado. Nossa missão continua sendo a de bem servir à sociedade e ao TJ do Piauí. Estamos muito felizes com este momento, eu e toda a minha família. Agradeço a cada servidor com quem tive o prazer de trabalhar até aqui”, disse.

“Continuaremos com o desafio de bem levar a justiça aos que por ela buscam no nosso Judiciário”, afirmou o desembargador Manoel Dourado em seu discurso de posse, marcado por homenagens à família e um breve resumo de sua trajetória pessoal e profissional”, afirmou Manoel Dourado.

Foto: Divulgação / TJPI

O novo desembargador foi prestigiado por desembargadores, juízes, familiares e servidores do TJ-PI. O corregedor-geral da Justiça, desembargador Fernando Lopes, apontou a integridade como uma das qualidades do novo membro do tribunal.

“O Dr. Manoel Dourado é um magistrado íntegro, probo, amigo dos colegas magistrados, um bom gestor, como demonstrou na Presidência e na Corregedoria, como juiz auxiliar. Certamente, irá enriquecer as decisões deste Colegiado, pois chega com muita vontade para trabalhar, que é o seu estilo”, declarou o corregedor.

Manoel de Sousa Dourado foi eleito desembargador pelo critério de merecimento na 38ª Sessão Extraordinária Administrativa do Tribunal do Pleno, ocorrida na última segunda-feira (30). O novo desembargador assume a vaga do magistrado José Francisco do Nascimento, que se aposentou em 04 de junho deste ano.

