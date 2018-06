Manifestantes bloqueiam trecho da BR- 135 contra aumento da gasolina

Acontece, na manhã desta segunda-feira (04), uma manifestação popular contra o aumento de preço do combustível no País. O movimento acorre na entrada da cidade de Bertolínia, próximo a região de Uruçuí, no sul do Estado.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal - PRF, os populares estão bloqueando as duas vias da BR-135, próximo ao Km 121, com pneus, barricadas e fogo. Nenhum veículo consegue seguir pela avenida.





A PRF informou ainda que não se trata de uma manifestação de caminhoneiros e sim de populares descontentes com o valor da gasolina revendida pelos postos. "Uma viatura já se encaminha para o local para tentar negociar com os manifestantes e para tentar regularizar o trânsito", conta o inspetor Joable Chaves.

Nos últimos dias, o preço da gasolina nas refinarias foi reajustado duas vezes. Um dia após a saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras e a nomeação de Ivan Monteiro para assumir o cargo, a estatal anunciou a elevação de 2,25% no litro do combusítível. No dia 30 de maio já havia sido anunciado um reajuste de 0,74%. Desde sábado, o preço nas refinarias passou de R$ 1,9671 para R$ 2,0113.



A nova gestão da Petrobras, sob comando de Ivan Monteiro, já cogita rediscutir a política de reajuste diário da gasolina e alongar a periodicidade das mudanças de preços do combustível ao consumidor. A informação é do Valor Econômico.



Nayara FelizardoLucas Albano