Mangas de tecido ajudam na proteção solar

O período mais quente do ano está chegando, o tão temido B-R-O-Bró. E os cuidados com a pele devem ser redobrados, especialmente entre as pessoas que trabalham expostas à radiação solar, como ambulantes, mototaxistas, e outros profissionais.

Para tentar se proteger da radiação solar, o mototaxista Jailton Santos da Silva aderiu às mangas de tecido, também conhecidas como manguitos. A peça é uma espécie de luva que cobre todo o braço, evitando assim a exposição direta ao sol. Segundo ele, a medida foi necessária depois que manchas começaram a surgir em sua pele.

“Eu uso essas mangas há um bom tempo. Antes era para evitar que a pele ficasse com diversas colorações, já que eu usava blusa de manga curta e luva. Mas então eu observei o surgimento de alguns pontinhos na pele, fui no dermatologista e ele explicou que era por conta do sol. A partir daí, eu passei a usar o manguito e aplicar protetor solar”, comenta.

Desde que começou a passar o protetor solar, tanto no rosto quanto nos braços, bem como usar a manga de tecido, Jailton Santos ainda utiliza luvas e blusa de gola alta, o que tem ajudado bastante a diminuir as manchas na pele e a evitar que os braços fiquem marcados.



Manguitos também evitam que a pele dos braços fique com colorações variadas. Tecido deve ser próprio para a proteção contra os raios - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Já o vendedor Antônio Francisco Campelo de Oliveira trabalha há sete anos vendendo produtos no sinal, inclusive as mangas de tecido. Ele conta que o produto tem muita procura, principalmente entre os meses de julho a setembro, quando as temperaturas estão muito elevadas.

Segundo ele, os motoqueiros e ambulantes são os que mais buscam o produto, já que trabalham diretamente expostos à radiação solar. E o vendedor atesta: os manguitos têm proteção garantida.

“Protege sim e as pessoas procuram bastante, tanto as mangas, que custam R$ 10, como chapéus com proteção na lateral, que custam R$ 20. As pessoas preferem as mangas com tecidos mais finos, pois são mais confortáveis. Essa proteção é tão boa que eu também uso, já que trabalho no sinal exposto ao sol. Antes, meu braço era todo marcado por conta das blusas que eu usava, mas hoje está mais uniforme”, comenta o vendedor Antônio Francisco, destacando que também faz uso do protetor solar.

Proteção física deve ser associada com dermatológica

Utilizar a manga de tecido é uma excelente forma de proteger a pele contra a radiação solar, contudo, esse não deve ser o único meio de se proteger contra os raios ultravioletas e, segundo a dermatologista Fernanda Aires, essas peças devem ser produzidas com tecidos próprios.

“As mangas mais indicadas são as que têm o material específico de proteção solar. Se ela for confeccionada nessas condições, não há necessidade de usar o protetor solar nessa região. Porém, além do uso dessas mangas é importante usar o protetor solar nas outras áreas expostas”, frisa.

Fernanda Aires enfatiza que, além das mangas de tecido, é preciso utilizar bonés, chapéus e óculos de sol. A dermatologista destaca ainda que é importante evitar os horários de maior pico de incidência solar, que são ainda mais prejudiciais para a pele.

Isabela Lopes - Jornal O Dia