Mancha de óleo chega à área de proteção do Delta do Parnaíba

Desde o início deste mês, manchas escuras e oleosas estão surgindo em diversas praias do Nordeste. Inicialmente elas foram vistas no litoral de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Porém, a Marinha do Brasil detectou que as manchas também apareceram na Ilha dos Poldros, município de Araioses-MA, localizada na Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba.



A Capitania dos Portos do Piauí (CPPI), Organização Militar subordinada ao Comando do 4º Distrito Naval, por meio de nota, informou que tomou conhecimento do fato por intermédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) do Maranhão.

Mancha de óleo chega ao Delta do Parnaíba (Foto: Reprodução)

Diante do surgimento das manchas em área de proteção ambiental, a Capitania destaca que foram realizadas ações de cooperação entre a Capitania dos Portos do Piauí e do Maranhão, vez que o local encontra-se dentro da área de Jurisdição daquela Capitania. O IBAMA Maranhão, o IBAMA Piauí e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal têm empregado esforços, por meio de embarcações e militares com conhecimento de navegação local, para cooperar com a coleta de amostras de óleo para análise

Ainda na nota, a Capitanias dos Portos do Piauí destaca que a amostra coletada será enviada para análise pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, localizado em Arraial do cabo-RJ, organização militar da Marinha do Brasil. Somente após o resultado da análise será possível descobrir qual a origem destas manchas de óleo, que já vem aparecendo em todo o litoral nordestino.

Isabela Lopes