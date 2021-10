Mais Médicos: municípios têm até amanhã (04) para confirmar adesão ao Programa

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesapi) informa que os municípios que realizaram inscrição para participarem do Programa Mais Médicos devem acessar a página do Sistema de Gerenciamento de Vagas (SGP), até segunda-feira (4), a fim de confirmar sua adesão.



No Piauí, estão sendo renovadas vagas para 38 municípios. Atualmente, existem 44 lugares em aberto para reposição, no 24º ciclo do programa.



Segundo a coordenadora do programa no Piauí, Idvani Braga, a renovação é necessária para a continuidade da iniciativa. “Queremos esclarecer que só os municípios que já compõem o Programa Mais Médicos e que tenham vagas em aberto estão nessa lista e podem acessar o sistema e fazer a renovação”, explica.



No Piauí, o programa está funcionando em 129 municípios, onde atuam 351 profissionais. Deste total, 211 são médicos formados no Brasil; 94 são brasileiros formados no exterior e 33 são médicos cubanos reintegrados ao programa.

(Foto: Divulgação/Sesapi)

Idvani Braga fala sobre a importância de realizar a confirmação na data programada pelo Ministério da Saúde. “Quando os profissionais se inscrevem no Programa e não assumem quando são chamados, há um atraso no preenchimento das vagas. Com as desistências, o atendimento à população desses municípios fica prejudicado pela falta do profissional”, afirma.

As cidades com vagas em aberto são Acauã, Água Branca, Antônio Almeida, Barras, Batalha, Belém do Piauí, Bertolínia, Buriti dos Lopes, Cabeceiras do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Campo Maior, Capitão de Campos, Cocal, Colonia do Gurguéia, Corrente, Curimatá, Dom Inocêncio, Esperantina, Itainópolis, Jardim do Mulato, Jerumenha, Jurema, Lagoa de São Francisco, Luzilândia, Madeiro, Manoel Emídio, Matias Olímpio, Morro Cabeça no Tempo, Palmeirais, Parnaíba, Pavussu, Picos, Ribeira do Piauí, Ribeiro Gonçalves, São José do Peixe, Sigefredo Pacheco, União e Uruçui.



O Programa Mais Médicos é uma iniciativa do Governo Federal em parceria com estados e municípios para a melhoria do atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto visa ao fortalecimento da Atenção Básica no país, levando mais médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais. Para participar do Mais Médicos, os profissionais precisam de formação em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil (registro no CRM).



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!