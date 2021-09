Covid: Mais de um milhão de piauienses estão com esquema vacinal completo

Números do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) mostram que o estado do Piauí já alcançou a marca de 3.032.789 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. O painel também apresenta 1.000.272 milhões de pessoas com seu esquema vacinal completo.

Para alcançar o esquema vacinal completo é necessário tomar as duas doses das vacinas, que necessitam do reforço, ou o imunizante de dose única. “Esses números são reflexo de um empenho conjunto do Governo do Piauí, Sesapi e municípios, que estão trabalhando para que a imunização dos piauienses possa acontecer de forma mais célere possível”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

O SIS-PNI é o sistema oficial de cadastramento da população que foi vacinada, onde são inseridas todas as informações da pessoa que recebeu o imunizante. Já o Vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), foi criado como forma de trazer transparência sobre a vacinação no Piauí, por isso há diferença nos números dos dois programas.

“Criamos o Vacinômetro para facilitar o acesso à informação sobre as vacinas a nossa população, uma vez que devido a sobrecarga de informações os dados do SI-PNI,as vezes, não ficam disponíveis, porém este é o mecanismo oficial de registro de dados dos vacinados”, explica o superintendente de Atenção à Saúde de Municípios, Herlon Guimarães.

Outra diferença entre o SI-PNI e o Vacinômetro é com relação à população vacinável. O Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização estima como população vacinável do estado 2.378.190, que são todos os adultos acima de 18 anos e grupos prioritários. Já o Vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde considera, para contabilizar os dados, a população geral do estado, estipulada pelo DATASUS em 3.281.480 milhões.

No Vacinômetro o Piauí apresenta 60.46% da população já vacinada com a primeira dose e 29.05% com o seu esquema vacinal completo. “Se analisarmos os números de pessoas que já tomaram a primeira dose, com relação aos que foram vacinados com as duas doses e dose única, podemos perceber, que quase 50% desse total já estão completando o seu processo de imunização”, detalha o superintendente.



O estado do Piauí já recebeu do Programa Nacional de Imunização 3.687.490 doses de vacinas contra a Covid-19 e repassou aos municípios 3.385.472 doses. Ainda estão com os municípios para aplicação na população 447.790 doses e há uma reserva de segunda dose de 300.018, aguardando autorização do Ministério da Saúde, para sua distribuição.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!