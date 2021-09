Mais de 920 mil piauienses estão com a imunização completa contra a Covid-19

O estado do Piauí chegou à marca de 920.300 pessoas com o esquema vacinal completo contra a Covid-19, segundo os dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI). Para considerar a imunização completa leva-se em conta as pessoas que já tomaram as duas doses dos imunizantes que precisam de reforço (CoronaVac, AstraZenca e Pfizer), ou a dose única da Janssen.

Segundo o sistema, 38,70% da população vacinável está completamente imunizada contra a doença. “Estamos nos aproximando de um milhão de pessoas com o esquema completo para Covid-19, importante para o estado do Piauí, que segue com responsabilidade, e total comprometimento na realização da campanha, seguindo orientações do PNO e isso traz como consequência os números observados nestas últimas semanas quanto à ocupação de leitos de UTI”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

No estado, também já tomaram a primeira dose 1.953.867 pessoas, o que possibilitou uma cobertura vacinal de 84,23% da população vacinável do estado. Ao todo, os municípios piauienses já aplicaram 2.874.167 doses. “A população vacinável levada em conta, pelo Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, são todos os adultos acima de 18 anos e grupos prioritários (2.378.190). O Vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) considera, para contabilizar os dados, os números do DataSUS, estipulados em 3.281.480 milhões”, explica o superintendente de Atenção Primária à Saúde e Municípios, Herlon Guimarães.





Foto: Assis Fernandes/ O Dia

Outro dado relevante com relação ao estado, é que o Piauí alcançou a cobertura de primeira dose de mais 60% em todas as faixas etárias acima de 25 anos. Já com relação à segunda dose, 50% do grupo acima de 55 anos já completou o seu esquema vacinal. “Frisamos aqui a necessidade de os municípios ficarem atentos ao retorno de sua população para a segunda dose e ao avanço das faixas etárias em primeira dose. Pois a vacinação é de suma importância para sairmos desta pandemia”, lembra o secretário.

De acordo com os dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), o Piauí também configura entre os três estados do nordeste que mais aplicaram as doses de vacinas, com relação as que receberam. Foram 3.288.741 recebidas e 2.874.167 aplicadas, o que possibilita uma cobertura vacinal de 87,4%. No cenário nacional, o estado encontra-se na 9ª posição. “Do relatório da semana passada para esta, nós percebemos um avanço na posição em que o Piauí ocupa. Pulamos da 10ª no ranking nacional para a 9ª e do 4º para o 3ª lugar entre os estado do Nordeste”, enfatiza Herlon Guimarães.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!