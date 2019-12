Segundo dados divulgados pela Seguradora Líder, responsável pela administração do Seguro DPVAT, 703 pedestres piauienses foram indenizados por invalidez causada em acidentes de trânsito. De acordo com a seguradora, esse tipo de vítima é o segundo mais afetado em acidentes com sequelas definitivas.

Os dados foram divulgados no dia que marca o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, nesta terça-feira (03), e alerta para a importância da conscientização sobre igualdade de oportunidades para todos. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que 6,7% da população tem algum tipo de deficiência.



Mais de 700 pedestres receberam DVPAT por invalidez permanente. (Foto: Arquivo O Dia)



Os números do Seguro DPVAT mostram que os acidentes de trânsito envolvendo pedestres têm grande participação nestas estatísticas. De janeiro a outubro deste ano, o seguro obrigatório indenizou em todo o país mais de 68 mil pessoas que circulavam a pé no momento da ocorrência e ficaram com algum tipo de invalidez permanente. O número representa 77% do total de pagamentos destinados a vítimas pedestres.

As motocicletas foram responsáveis pela maioria dos acidentes com sequelas definitivas envolvendo pedestres, somando mais de 48 mil pagamentos. Na sequência, estão os automóveis (16.123); caminhões e pick-ups (2.739); ônibus, micro-ônibus e vans (1.423); e ciclomotores (313).



As estatísticas do Seguro DPVAT ainda mostram que os jovens são os mais atingidos. Do total de sinistros pagos para pedestres vítimas de invalidez permanente em função de acidente de trânsito, 28.286 foram para pessoas com idade entre 18 e 34 anos, que formam população economicamente ativa. A segunda faixa etária mais afetada é de 45 a 64 anos, concentrando mais de 17 mil pagamentos.