Mais de 59 mil estudantes da rede estadual deve receber auxílio merenda escolar

Mais de 59 mil estudantes da rede estadual serão beneficiados pela política emergencial de alimentação escolar "Auxílio Merenda em Casa". A medida busca atender aos estudantes em situação de vulnerabilidade que, neste momento, não podem ter acesso à alimentação escolar, em virtude da suspensão das aulas por causa da pandemia de Covid-19.

O pagamento será feito por meio do aplicativo Carteira bB que pode ser usado em qualquer smartphone.



O cadastro no aplicativo deve ser realizado no nome do responsável pela família de cada estudante com direito ao subsídio e cada aluno tem direito ao valor de R$ 60 mensais de auxílio.



Como resgatar o benefício no aplicativo



1- Baixe e instale o aplicativo da Carteira bB no seu celular. CLIQUE AQUI

2- Complete o seu cadastro. Lembre que você deve ser o beneficiário.

3- A carteira vai avisar que você tem um benefício. Se não, toque em RECEBER.

4- Na tela seguinte, é só tocar na opção do seu benefício.

5- Agora, você preenche as informações e vá em CONFIRMAR.

6- Pronto! O dinheiro já está na sua Carteira BB.





Têm direito as famílias beneficiárias do Bolsa Família, com filhos matriculados na rede estadual de ensino. Para saber se tem direito, basta acessar o site da Seduc, com o CPF do responsável por receber o Bolsa Família, você consulta na hora se a sua família tem direito ao benefício.

ACESSE AQUI

Segundo o secretário de estado da Educação (Seduc), Ellen Gera, não será necessário se deslocar até a escola, pois a consulta de beneficiários poderá ser feita no site da Seduc. "O auxílio será disponibilizado por meio do aplicativo Carteira bB, desenvolvido pelo Banco do Brasil. As famílias devem baixar e se cadastrar no aplicativo. Uma vez cadastradas e validadas, o benefício cairá automaticamente. O app estará disponível para download a partir do dia 14 de abril", esclarece o gestor



Ainda tem dúvida ou quer outra informação?



E-mail: [email protected]

WhatsApp: (86) 98858-7137

