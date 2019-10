Com a proximidade da aplicação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) que acontece nos dias 03 e 10 de novembro- está sendo realizado um planejamento de segurança para os dias das provas. De acordo com o major Audivam Nunes, Coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle do Piauí, serão 510 policiais em todos os locais.



“Teremos um policial militar em cada escola. Além das viaturas para reforçar o trabalho. Na capital serão mais 20 viaturas e uma delegacia móvel que estará funcionando no domingo para integrar os policiais que farão atendimento a ocorrências inerente ao Enem 2019”, explica major Audivam Nunes.

Em todo estado, o reforço nas ruas e escolas será feito por Policiais Militares, Civis, Federais, Exercito Brasileiro, bombeiros, representantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o intuito de inibir qualquer tipo de fraude ou ocorrência que possa a vir prejudicar os jovens.



Mais de 500 policias reforçam segurança do Enem no Piauí. Arquivo O Dia



Todavia, o major Audivam Nunes conta que o plano de segurança será apresentado com mais detalhes para toda população no dia 31 de outubro, na Secretaria de Segurança do Piauí. Além disso o coordenador ressalta que as ocorrências mais frequentes no estado é a falta de energia.

“As ocorrências no Piauí são naturais, falta de energia, não tivemos ocorrências policiais. E para resolver a falta de energia, uma equipe da Equatorial- companhia responsável pelo abastecimento de energia elétrica no estado- estará presente para restabelecer a energia. Mas acreditam que pela quantidade de viaturas fazendo o policiamento ostensivo e preventivo inibe quase 100% das ocorrências. Caso ocorra a gente encaminha para Polícia Federal, e esperemos que seja um sucesso como anos anteriores”, diz finaliza Audivam Nunes.

Sandy Swamy