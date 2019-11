Mais de 500 agentes fazem segurança do Enem no Piauí

Mais de 500 homens realizam neste domingo (03) a segurança dos locais de prova durante o primeiro dia de Exame Nacional do Ensino Médio no Piauí. O esquema foi montado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, através do Centro de Comando e Controle, e visa garantir a tranquilidade durante a realização das provas.

Além do efetivo composto por policiais militares, civis e bombeiros, também foram deslocadas para as ruas 20 viaturas extras e uma delegacia móvel.

De acordo com o major Audivan Nunes, coordenador Centro de Comando e Controle, os policiais que participam do esquema de segurança do Enem estão preparados para atuar em qualquer ocorrência nos locais de prova.

“Estamos trabalhando de forma integrada para manter a ordem e a tranquilidade durante a aplicação do Enem em todo o estado do Piauí. Qualquer ocorrência, estamos pronto para atuar. Se for ocorrência policial, vamos fazer o termo circunstanciado ou o boletim de ocorrência. Se for ocorrência inerente à fraude no Enem, a gente vai fazer a devida condução para a Polícia Federal, que vai adotar os procedimentos legais”, disse.

O Centro Integrado funciona na sede da Secretaria de Segurança até o final da avaliação deste domingo.





Leia também

SSP realiza reunião para definir estratégias do Enem 2019



Mais de 500 policias reforçam segurança do Enem no Piauí



Com informações da CCOM