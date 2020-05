Mais de 400 mil famílias piauienses terão desconto na tarifa de luz

Mais de 400 mil famílias piauienses tiveram a conta de luz refaturada para aplicação de 100% do desconto da tarifa conforme prevê a MP 950 de 8 de abril deste ano e o decreto estadual de 29 de abril que determina a isenção do ICMS. O benefício será concedido para clientes cadastrados na Tarifa Social, na faixa de consumo de até 220 KWh entre 01 de abril e 30 de junho.



Com base na última atualização de dados da Equatorial Piauí, dessas 400 mil famílias beneficiadas, 146 já tinham recebido a conta do mês de abril antes do anúncio da medida provisória. Para que estes clientes não perdessem o benefício, a empresa corrigiu as faturas e disponibilizou novamente para todas as famílias de baixa renda, incluindo o desconto do ICMS.

Aqueles que já receberam a conta e não efetuaram o pagamento devem emitir o novo boleto gratuitamente no pelo site da Equatorial Piauí ou através do atendimento com a assistente virtual Clara para conseguir o código de pagamento. O atendimento virtual é feito via Whatsapp no número (86) 3228-8200.

Já os clientes que receberam a fatura e efetuaram o pagamento não serão prejudicados, pois o saldo será creditado na conta próxima fatura. Mesmo que a conta seguinte venha com tarifa zerada, esse saldo pago ficará no sistema para ser concedido nas faturas posteriores ao período da MP e do Decreto.



Mais de 400 mil famílias piauienses tiveram a conta de luz refaturada para aplicação de 100% do desconto da tarifa - Foto: Divulgação/Equatorial Piauí



“Aqueles clientes que já receberam a conta sem o desconto, não precisam se preocupar, pois os vencimentos foram postergados, já que foi necessário realizar modificações no sistema para conceder corretamente os benefícios na conta de energia dos piauienses. As novas faturas podem ser emitidas no site da Equatorial ou o cliente pode adquirir o código de pagamento pelo Whatsapp com a assistente virtual Clara’’. Relata a gerente comercial Juliana Duarte.

A gerente Juliana Duarte reforça ainda que a fatura não será zerada, já que a MP e o Decreto não contemplam isenção aos demais encargos, contribuições de iluminação pública e parcelamentos existentes na conta de luz.

Para os clientes que tem cadastro atualizado na distribuidora com as informações essenciais, a Equatorial já encaminhou mensagem de texto (SMS) com o novo valor da fatura e o código de barras para pagamento, visando facilitar ainda mais o processo de pagamento dos clientes.

Tarifa social

No Piauí, cerca de 100 mil piauienses podem ter acesso ao desconto, mas ainda não realizaram a solicitação no programa. Para ter direito ao benefício, as famílias deverão atender aos seguintes requisitos:

Ser inscrito no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa;

Ser idoso ou deficiente que recebe o Benefício da Prestação Continuada (BPC) com renda mensal por pessoa, inferior a um quarto do salário mínimo;

Famílias inscritas no CadÚnico que tenha portador de doença que necessite de aparelhos ligados à energia elétrica de forma continuada, com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos;

Famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único com renda menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa da família ou que possuam, entre seus moradores, algum beneficiário do BPC.

Os clientes que se enquadram em um dos critérios acima, tem o Número de Inscrição Social (NIS) válido e ainda não são inscritos na Tarifa Social, devem entrar em contato com a Equatorial pela Central de Atendimento 0800 086 0800 ou pelo e-mail: [email protected] para solicitar o cadastro e passar a receber o benefício.

Maria Clara Estrêla, com informações da Equatorial Piauí