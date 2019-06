Segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia, 13.485 trabalhadores piauienses ainda não sacaram o abono salarial relativo ao ano-base 2018. O prazo para que os beneficiados retirem os valores a que têm direito termina no dia 28 de junho. Ao todo, R$ 57,1 milhões de recursos do abono salarial estão disponíveis e ainda não foram sacados no Piauí. Caso os valores não sejam sacados até a data final, os trabalhadores podem perder o benefício.

Mais de 13 mil piauienses ainda não sacaram o PIS/PASEP. (Foto: Divulgação)



Até o último balanço, divulgado na última quarta-feira (12), 230.396 beneficiados com o PIS já haviam retirado o dinheiro, totalizando um valor de R$ 178,8 milhões já pagos. Em relação ao PASEP, 44.815 trabalhadores já haviam retirado os valores a que têm direito, cerca de R$ 41,2 milhões. Este ano, 288.873 pessoas têm direito ao PIS/PASEP no estado.

Segundo o Ministério da Economia, o Piauí é o estado do Nordeste com menor número de pagamentos pendentes.



Brasil

Os valores do abono salarial começaram a ser pagos em 17 de janeiro e, desde então, mais de 22,4 milhões de trabalhadores já retiraram os valores, somando mais de R$ 17 bilhões liberados. O saque do PIS poderá ser realizado em qualquer agência bancária da Caixa Econômica Federal, já o Pasep é pago para servidores públicos nas agências do Banco do Brasil.

Público-alvo

Tem direito ao abono salarial calendário 2018/2019 quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2018 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Além disso, é importante que os dados do trabalhador tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Os valores são proporcionais ao tempo trabalhado formalmente no ano-base. Quem esteve empregado por todo o ano recebe o equivalente a um salário mínimo (R$ 998); quem trabalhou por apenas 30 dias pode sacar o valor mínimo, que é de R$ 84 – o equivalente a 1/12 do salário mínimo.

Nathalia Amaral