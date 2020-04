Mais de 100 mil famílias piauienses podem ter direito a Tarifa Social

Teve início nesta semana o cadastro do Auxílio Emergencial criado por conta da crise causada pela pandemia da Covid-19. O benefício no valor de R$ 600,00 será concedido pelo Governo Federal a beneficiários do Programa Bolsa Família, trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados. Este público também tem direito a descontos na conta de energia elétrica porque o novo programa financeiro do Governo Federal segue requisitos semelhantes ao da Tarifa Social, como possuir cadastro no Bolsa Família ou ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.

No Piauí, aproximadamente 100 mil clientes da Equatorial Energia têm perfil para a Tarifa Social e ainda não registram seus dados na empresa. Os descontos na conta de energia podem chegar até 65%. A inscrição no Cadastro Único, exigido para o Auxílio Emergencial, também é necessária para garantir o benefício da Tarifa Social.



Perfil socioeconômico do Auxílio Emergencial é o mesmo que garante desconto de até 65% na conta de energia elétrica - Foto: Divulgação/Equatorial Piauí



“Esse é um momento difícil e que toda a ajuda é bem-vinda. Estamos focados em conceder o benefício da Tarifa Social a quem realmente precisa. Nosso objetivo é fornecer energia para o estado, mas também de garantir que a população que tenha dificuldade de pagamento consiga manter sua adimplência”, declara Juliana Duarte, Gerente de Gestão Comercial da Equatorial Piauí.

Neste período de pandemia, as agências de atendimento da Equatorial Piauí continuam fechadas para garantir a segurança dos colaboradores e clientes, mas o cadastramento da Tarifa Social continua sendo realizado pelo e-mail [email protected] ou pelo call center da Distribuidora, por meio do número 0800 086 0800.

