Mais 47 aprovados são convocados em processo seletivo da FMS

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) está convocando 47 candidatos aprovados no Processo Seletivo Edital 2/2017, para que compareçam, a partir do dia 1° de julho, à sede da instituição para que sejam providenciados os procedimentos para a sua contratação.



Um total de 1142 candidatos aprovados no Processo Seletivo Edital 2/2017 já foram chamados até o momento. Eles estão sendo lotados nas Unidades Básicas de Saúde, hospitais e outras unidades de saúde do município, em substituição a profissionais em licença ou afastamentos.



Os candidatos devem se dirigir ao Núcleo de Planejamento, Recrutamento e Seleção na sede da FMS, que fica na Rua Governador Artur de Vasconcelos, 3015, bairro Aeroporto, de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h30. “Ressaltamos que os atendimentos para a entrega de documentação, perícia médica (a ser realizada no IPMT) e assinatura de contrato, serão agendados respeitando a quantidade de atendimentos estabelecida por dia”, informa João Luciano de Castro e Sousa, chefe do Núcleo de Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoa.

O prazo para que os aprovados comparecerem à FMS é de 30 dias, a contar da publicação do Edital de Convocação no Diário Oficial do Município.

