Mais 43 mil vacinas contra a Covid-19 chegam ao Piauí nesta semana

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) recebe esta semana, mais 43.130 vacinas contra a Covid-19. Na última segunda-feira (30), o estado recebeu 16.380 doses da Pfizer/BioNTec. Nesta terça-feira (31), chegam mais 26.750 doses da AstraZeneca/Fiocruz, que desembarcam no Aeroporto Petrônio Portela, em Teresina, às 15h30.

Os imunizantes fazem parte da 44ª. pauta de distribuição do Ministério da Saúde, anunciada no último domingo (29). As doses serão enviadas para a Rede de Frio, onde passarão por uma conferência e armazenamento até que sejam distribuídas para as regionais de saúde.

Segundo o Informe Técnico, o lote deve ser destinado integralmente a segunda dose (D2) referentes a 24ª e 25ª pauta do Governo Federal. Os imunizantes devem ser enviados para os municípios ainda esta semana.





Foto: Ascom/ Sesapi

De acordo com o secretário de Saúde, Florentino Neto, as doses da Pfizer deverão ser utilizadas pelos municípios para aplicação de segundas doses nos grupos prioritários de pessoas com comorbidades ou deficiência. Já as da Astrazeneca são destinadas, além do mesmo grupo, para as segundas doses de trabalhadores da educação dos ensinos superior e básico.

Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro deste ano, o Piauí já recebeu 3.085.180 doses de vacinas contra a Covid-19. Até o período da manhã desta terça-feira (31), o Piauí havia aplicado 1.810.086 primeiras doses (D1), 49.375 doses únicas (DU) e 725.213 D2. O Estado já atingiu mais de 55,16% da população adulta com a primeira dose já aplicada. 23.60% da população adulta piauiense já completamente imunizada.

