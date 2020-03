Covid-19: maioria dos infectados no Piauí está fora do grupo de risco

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) divulgou nesta manhã um boletim epidemiológico para situação do Covid-19 no Piauí e um dado chamou bastante atenção: a maioria dos casos confirmados no Estado são de pessoas que estão fora do grupo de risco para a doença, ou seja, aqueles com menos de 60 anos. As principais vítimas do Novo Coronavírus aqui são pacientes entre 30 e 39 anos (quatro casos) e entre 50 e 59 anos (também quatro casos). Entre os idosos, aqueles entre 70 e 79 anos são os mais infectados (três casos confirmados).



Atualmente, o Piauí apresenta 18 casos testados positivos para a Covid-19 em três municípios. Há ainda quatro óbitos e uma pessoa curada. As mortes aconteceram em São José do Divino e em Teresina. A Capital possui a situação mais preocupante: é que segundo a Sesapi, ela concentra 89% do total de casos confirmados do Piauí, ou seja, de todos os 18 positivos, 16 estão em Teresina.



Foto: Agência Brasil

Ainda de acordo com o boletim, as quatro mortes foram de pessoas acima de 40 anos e 66% dos infectados são do sexo masculino.

Números de casos confirmados sobe seis vezes em 12 dias

O primeiro registro de pacientes com Coronavírus no Piauí aconteceu no dia 19 de março, quando três pessoas testaram positivo para a doença. Hoje, 12 dias depois, o número de confirmações já é seis vezes maior: 18. Em compensação, das 609 notificações recebidas pela Sesapi (soma dos casos descartados, confirmados e suspeitos), 360 testaram negativo para Covid-19, ou seja, a quantidade de pessoas que não apresentaram o vírus é 20 vezes maior que o total de confirmados.

Maria Clara Estrêla