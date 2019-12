Maioria das empresas do Piauí tem até 6 funcionários

O IBGE também mostrou que a maioria das empresas no Piauí possui até cinco funcionários. Em 2018, cerca de 67,2% das empresas tinham até cinco funcionários no Piauí. Cerca de 17,7% possuíam 51 ou mais colaboradores. Estão excluídos desses percentuais os servidores públicos e os trabalhadores domésticos.

No Brasil, as pessoas que trabalham em empresas de um até cinco funcionários também são maioria (51,5%), no entanto a proporção do país é menor que a do Estado (67,2%). Já a proporção dos que trabalham em empreendimentos com 51 colaboradores ou mais é superior no país (26,5%) se comparada ao Piauí (17,7%).

Maior parte das pessoas ocupadas no Piauí trabalha durante o dia e os homens são maioria dentre aqueles que trabalham no turno da noite. Em 2018, o Piauí registrou que 94,7% dos trabalhadores desempenhavam suas funções durante o dia. O percentual foi o segundo maior do Brasil nesse quesito, ficando atrás apenas do Amazonas (95,5%). Apenas 5,3% dos trabalhadores do Piauí estavam ocupados total ou parcialmente à noite.

Dentre eles, 67,42% eram do sexo masculino e 32,58% eram do sexo feminino. Os homens também eram maioria no total de pessoas ocupadas no Piauí, independentemente do turno de trabalho, em 2018. Aproximadamente 58,38% dos trabalhadores eram do sexo masculino, enquanto 41,62% eram do sexo feminino.

Isabela Lopes