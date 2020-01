Mães denunciam falta de vacina pentavalente em UBS de Teresina

A equipe do Portalodia.com recebeu nesta segunda-feira (20) mais denuncias de mães que estão tendo dificuldades para vacinar seus bebês contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, entre outras doenças. Segundo elas, a vacina pentavalente, que previne essas e outras doenças, está em falta em Unidades Básicas de Saúde (UBS) pela cidade.



“Ela (atendente) falou que só tinha pra hoje. Acabou no bairro Satélite, Piçarreira, Morada do Sol e Planalto Uruguai”, disse uma mãe que preferiu não se identificar.

“Sexta-feira eu levei meu neném no Planalto Ininga e também não tinha”, disse outra.

No última última terça-feira (14), a Fundação Municipal de Saúde (FMS) recebeu 4 mil doses da vacina. Elas foram distribuídas em 15 salas em todas as zonas de Teresina.

A distribuição estava irregular em todo o país depois que Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reteu um lote de 3,5 milhões de doses fabricadas na Índia. As vacinas, segundo a Anvisa, foram reprovadas no controle de qualidade do órgão.

Outro lado

A assessoria de imprensa da FMS informou que todas as doses que o Ministério da Saúde destinou para Teresina foram distribuídas e, que em algumas zonas da cidade, a vacina já acabou. A FMS ressaltou ainda que a responsabilidade pela compra do material é do Governo Federal.

A reportagem também entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) para saber se há previsão de novas doses. Segundo a Sesapi, o Ministério da Saúde enviará mais vacinas, porém as datas ainda serão divulgadas.

A Sesapi informou que para o Piauí foram enviadas 16 mil doses e, que apenas 4 mil, ficaram em Teresina. A secretaria informou ainda que o Ministério da Saúde emitiu um comunicado recentemente em que garante que vacina DPT pode substituir a pentavalente.

Leia a NOTA na íntegra:

A Secretaria de Estado da Saúde recebeu 16.000 doses da vacina Pentavalente para serem distribuídas em todo estado. Só as doses destinadas para Teresina somam 4 mil unidades. As 12 mil doses restantes, foram encaminhadas para as regionais de saúde para distribuição entre os municípios. Uma nova remessa de vacinas deve ser enviada ao Piauí pelo Governo Federal, em data a confirmar. Enquanto isso, a orientação do Ministério da Saúde é que a pentavalente seja substituída pela dose conjugada de DTP e Hepatite B.



Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia