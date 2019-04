Mãe salva filha de desabamento, mas não resiste a ferimentos e morre

Uma jovem de 16 anos, identificada como Daiane Pereira Araujo, morreu após salvar filha de três meses de desabamento, parte da casa da família caiu na madrugada desta segunda-feira (01), em Cocal, município que fica a cerca de 290 Km de Teresina, na região Norte do Piauí. A possível causa apontada é que as fortes chuvas que caíram no município nas últimas 24 horas tenham ocasionado o desabamento. Além da jovem e da bebê, o marido e a outra filha do casal, de quatros anos, estavam dentro da residência no momento em que tudo aconteceu.

Parte da residência que desabou. Foto: Reprodução/Blog do Coveiro

De acordo com informações da Polícia Militar, a jovem estava amamentando a bebê no momento da fatalidade. "A mãe usou o próprio corpo como escudo para proteger o bebê, que saiu ileso. Populares relataram que quando conseguiram retirar Daiane do meio dos escombros ela já estava desorientada", conta o soldado Fábio que estava na guarnição que atendeu a ocorrência.

O marido da vítima foi identificado apenas como Erisvaldo, ele e a filha mais velha do casal, de 04 anos, estavam em outro cômodo da casa e por isso não foram atingidos pelo desabamento.

O Serviço de Atendimento Móvel foi acionado para realização dos primeiros socorros. A vítima chegou a ser encaminhada para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), porém não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho. O corpo foi removido para o posto avançado do Instituto Médico Legal (IML) de Parnaíba-PI.







Adriana MagalhãesGeici Mello