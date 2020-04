Myriam Portella, primeira deputada federal do Piauí, morre aos 86 anos

Atualizada às 17h26

A ex-deputada federal Constituinte Myriam Nogueira Portella morreu, aos 86 anos, na tarde desta terça-feira (07). Ela estava internada em um hospital particular de Teresina com o quadro de pneumonia. Myriam era mãe da deputada federal Iracema Portella (Progressistas). Por causa da pandemia do novo coronavírus, não haverá velório. A despedida será restrita aos familiares.





Foto: Arquivo Pessoal.

Myriam Nogueira Portela Nunes foi a primeira deputada federal Constituinte do Piauí, que contribuiu na elaboração da Constituição de 1988. Também foi primeira dama do estado, casada com o ex-governador Lucídio Portella, tendo coordenado a área social do Governo.

Entre os trabalhos na área social, esteve à frente da Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente de Teresina (Semcad) e, inclusive, da Casa Zabelê que oferece assistência a crianças e adolescentes vítimas de violação física e psicológica em Teresina.

Myriam era filiada ao PSDB e dirigiu o diretório municipal do partido. A ex-deputada deixa filhos, netos e bisnetos.

REAÇÕES NA ÁREA POLÍTICA

"Neste momento falo como filha e não apenas como admiradora da grande mulher que foi minha mãe, Myriam Portella. Herdei dela e do meu pai a paixão pela política e o respeito pelas pessoas. Quem a conheceu sabe o quanto ela era generosa, inovadora, uma mulher sempre à frente do seu tempo, focada em trabalhar para ajudar os outros. Tenho muito orgulho da trajetória da minha mãe e de ser comparada com ela, um ser humano iluminado e muito especial", disse Iracema Portela.



O governador Wellington Dias (PT) também lamentou o falecimento de Myriam Portela, a quem classificou como uma mulher à frente de seu tempo. “É com grande pesar que recebo a notícia do falecimento de dona Myriam Portela, mãe da deputada federal Iracema Portela. [...] Meus sentimentos aos seus familiares e amigos”, disse o governador.



O senador Ciro Nogueira, que foi genro de Myriam Portela, também destacou o legado que a ex-deputada deixa para o cenário político do Piauí. “O Piauí se despede de uma das suas mais importantes pessoas públicas, cujo trabalho a manterá viva para sempre. Uma grande mulher e notável pessoa pública, Myriam Portella foi deputada constituinte e sua participação na elaboração da Constituição de 1988 contribuiu para direitos sociais e avanços em políticas públicas fundamentais”, escreveu o senador em suas redes sociais.



Afilhado de batismo de Myriam Portela, o deputado estadual Júlio Arcoverde também lamentou a morte. “Carismática, querida, comprometida com o avanço e o desenvolvimento, Myriam sempre foi engajada, atuante e bastante admirada por todos, motivo de orgulho para sua família e também para mim, que sou se afilhado de batismo e tenho muito carinho e admiração pela grande mulher que sempre foi”, destacou o deputado.

A prefeitura de Teresina decretou luto oficial de três dias pela morte da ex-deputada. Por meio de nota, o Palácio da Cidade também destacou a importância da trajetória política de Myriam. “Ela deixa saudades e um legado a favor de Teresina e a todo o Estado do Piauí. Aos familiares e amigos, prestamos todo o nosso apoio e solidariedade nesse momento de luto e dor”, diz a nota da Prefeitura.

A Administração Superior da Universidade Federal do Piauí também divulgou uma nota lamentando o ocorrido. "Primeira mulher eleita deputada federal constituinte no Piauí. Advogada, egressa do curso de Direito da UFPI e ex-primeira-dama do estado. Nossos votos de pesar a toda família enlutada e, em especial, a Cassandra Portella (aposentada desta IFES) e a Deputada Federal Iracema Portella Nunes", disse a nota.

Jorge Machado e Nathan Nael