Em Picos, foi lançado um projeto de Vakinha virtual para comprar dois “respiradores eletrônicos”, no valor de R$ 50 mil cada um, que serão doados para Hospital Regional Justino Luz (HRJL). A inciativa é da Loja Maçônica Rei Salomão, nº 48 e tem o apoio da Loja Maçônica Sabedoria e Luz, nº7. Os membros querem ajudar a sociedade no controle ao Coronavírus que tem feito milhares de vidas pelo mundo.

“A nossa loja sempre trabalha com filantropia e nós resolvemos fazer a campanha com todos os membros. Em 48h já conseguimos atingir 10% do nosso objetivo é R$ 100 mil. A nossa intenção é comprar aparelho, caso não seja atingido, iremos comprar em materiais para os profissionais da saúde”, explica o Venerável mestre, Italo Monteiro da Loja Maçônica Rei Salomão, nº 48.

De acordo com o Venerável mestre, o Hospital Regional Justino Luz é carente em aparelhos e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) como: luvas, máscaras e toucas.



Maçonaria de Picos faz campanha para comprar respiradores eletrônicos. Divulgação



“Nós estamos nessa luta e estamos mobilizando a sociedade para atingir a meta. Pois o cenário é preocupante o Piauí ainda está conseguindo controlar. Mas as demandas dos hospitais públicos aumentaram por isso acredito que juntando todas as forças nós poderemos superar os problemas. E estamos atrás de mais parceiros que queiram fazer doações em prol dessa causa nobre”, diz.

Para fazer uma doação, basta acessar o link. As doações podem ser feitas por meio de boleto, cartão de crédito ou transferência bancária.

Sandy Swamy