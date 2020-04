Maciel França, da banda Filhos do Soldado, morre de pneumonia no HUT

O cantor Maciel Ferreira de França, que fazia parte da banda Filhos do Soldado, veio a óbito nesta segunda-feira (06) no Hospital de Urgências de Teresina (HUT) diagnosticado com um quadro de pneumonia. Maciel deu entrada no hospital um dia antes, no domingo (05), mas o HUT não deu detalhes da situação em que o cantor estava quando foi recebido pela equipe médica.



Por meio de sua assessoria, o HUT informou que foram colhidas amostras de Maciel França para serem submetidas ao teste de Covid-19 junto ao Lacen. A equipe médica ainda aguarda o resultado do exame que dirá se a pneumonia está relacionada ou não ao Novo Coronavírus. Até que o teste seja concluído e o resultado obtido, a morte de Maciel é tratada apenas como um caso suspeito de Covid-19.



Maciel integrava a banda Filhos do Soldado, em homenagem ao cantor maranhense Raimundo Soldado - Foto: Reprodução

Conforme o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), o Piauí possui atualmente 251 casos suspeitos do Novo Coronavírus, 674 descartados mediante a realização de exames laboratoriais, 26 casos confirmados e quatro óbitos.

Trajetória

Maciel França, junto com os cantores David Soldado e Lobinho, foi quem manteve viva a tradição e o legado do cantor Raimundo Soldado, falecido há 20 anos. Com mais de 15 anos de carreira, Os Filhos do Soldado faziam shows entre o Piauí e o Maranhão, reinterpretando os clássicos do maranhense.

Maciel morava atualmente próximo ao município de União.





Matéria atualizada às 10h36min para correção de informação. Inicialmente, a reportagem havia informado que Maciel França era filho de Raimundo Soldado, mas ele não é. O cantor apenas integrava a banda Filhos do Soldado, fazendo homenagens ao intérprete maranhense. A informação foi corrigida.

