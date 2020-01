Lula quer PT afastado de Ciro Nogueira, diz site O Antagonista

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer que o Partido dos Trabalhadores se afaste e corte relações com o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, apontado como um dos partidos que deu sustentação ao impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016.

Wellington Dias e Lula. (Foto: Divulgação)

A informação é do site ‘O Antagonista’, que também afirma que a orientação do ex-presidente já teria sido repassada ao governador Wellington Dias (PT). Ainda de acordo com o site, Lula teme que o Partido dos Trabalhadores seja derrotado pelos Progressistas na disputa pela sucessão estadual de 2022, em que Ciro Nogueira já aparece como um dos candidatos naturais.

O senador, inclusive, deve pedir licença de suas atividades no Congresso Nacional para acompanhar de perto as eleições municipais deste ano, que funcionam como uma espécie de termômetro para a disputa estadual. A relação entre Ciro e o grupo de Wellington Dias já está estremecida desde a divulgação e áudios atribuídos ao senador, que apontam um articulação sobre o processo eleitoral de 2022.

A disputa eleitoral em Teresina também é um dos ingredientes que deve afastar ainda mais as duas lideranças, uma vez que Ciro estará no palanque do candidato indicado por Firmino Filho, que terá o Partido dos Trabalhadores como oposição. Questionado sobre a nota e o suposto pedido de afastamento direcionado ao PT no Piauí, Ciro preferiu não polemizar. “O presidente Lula é meu amigo”, disse.

Natanael Souza