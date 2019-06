Luis Correia investe em incentivo ao ecoturismo

Incentivar cultura e esporte é um dever do poder público, e com este pensamento a Prefeitura Municipal de Luis Correa juntamente com a Secretária de Turismo, Esporte, Cultura e Juventude do município, organizam a 29° edição do tradicional evento “Esporte Cultura Para Todos”, na cidade. O evento acontece entre os dias 7 a 19 de junho, e este ano tem como tema “Esperança, a Semente do Amanhã!”.

Segundo o Secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Juventude do município, Jeans Clauscius, o encontro tem o objetivo de “envolver a juventude e a velha guarda através de atividades esportivas e culturais, sendo considerado o 2° maior evento esportivo amador do estado”, pontua.

Secretario Jeans Clauscius Foto: ASCCOM



Entre as atividades esportivas e culturais, temos: futebol, vôlei, natação, basketball, tênis de mesa, dama, Taekwondo, ciclismo, futsal, handebol, apresentação musical, apresentação de danças culturais, além da famosa e tradicional Gincana Cultural no último dia.

A animação da festa de abertura fica por conta da banda Brisa Roots e Carlinho Estourado & Bonde Estourado.

Ecotur

Outra ação importante que acontece no litoral piauiense há 15 anos, é o ECOTUR, um projeto idealizado pelo Sistema O Dia de Comunicação, que tem objetivo fazer um trabalho de educação ambiental, como relata o diretor de marketing da empresa, Alberto Moura. “Nós passamos de 30 a 40 dias trabalhando nas nossas plataformas de mídias, com dicas de conservação ambiental, de viagem para o nosso litoral, de cuidados que se deve ter com plástico e com todo material que é descartado nas praias”, descreve.

A finalização das atividades acontece no ultimo fim de semana do mês julho, onde uma equipe do Sistema O Dia vai a Luis Correa realizar algumas ações como, “blitz de entrega de material, à cata do lixo na praia de Atalaia, dar apoio a Arena esportivas e distribuição de brindes”, conclui o diretor.

Algumas empresas são parceiras desse evento, como a Prefeitura de Luis Correa que participa através da liberação do carro para recolher o lixo durante o fim de semana que o ECOTUR faz a cata na praia. Esse ano a operação conta ainda com o apoio do Governo do Estado e algumas empresas privadas.

Essa atuação da equipe, em outras edições, passou da Pedra do Sal até Barra Grande.

Viviane MenegazzoSandy Swamy