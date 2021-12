Luís Correia e Barra Grande receberão reforço na segurança para festas de final de ano

Para garantir que as festas de final de ano no litoral do Piauí ocorram sem complicações, a Secretaria de Segurança Pública irá reforçar o efetivo de agentes por meio da instalação do Centro Integrado de Segurança. A ação acontece entre os dias 17 de dezembro a 02 de janeiro. O Centro ficará localizado em Luís Correia, entre as praias e em frente ao IAPEP, e em Barra Grande. O objetivo é integrar as forças policiais para garantir férias tranquilas.

(Fotos: Divulgação/SSP-PI)

Com a proximidade das festas de natal e ano novo, e o aumento do fluxo de turistas no litoral, as autoridades de saúde já manifestam preocupações com a possível crescente de casos de Covid-19 e devido à confirmação de casos da variante Ômicron no Brasil. Na última quarta-feira (15), técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) estiveram em Parnaíba, juntamente com gestores municipais, para traçar estratégias que visem conter a disseminação do novo coronavírus durante esse final de ano.



No dia 07 de dezembro, o governador Wellington Dias (PT) esteve reunido com técnicos do governo e da Sesapi para definir estratégias de vacinação para o final de ano. “Acertamos, a partir de uma proposta elaborada pelo nosso Comitê Científico, trabalhar para unificar com os demais estados brasileiros, por meio do Fórum dos Governadores do Brasil, um regramento comum, de um lado para evitar a propagação da variante Ômicron, ao mesmo tempo, trabalhar o Natal como um evento menor, familiar. Quanto ao Ano Novo e Carnaval vamos trabalhar uma limitação em eventos em locais fechados, semiabertos e abertos para eventos públicos e privados”, pontuou o governador.

Apesar do decreto do governo proibir festas públicas no final do ano no Piauí, o litoral receberá festividades privadas, assim como aumento de pessoas para Natal e Réveillon em pontos turísticos.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no