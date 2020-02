Luar do São João recebe homenagem de entidade internacional

A Organização Internacional de Folclore e Artes Populares (IOV Unesco Brasil) presta durante os dias 13 a 16 de fevereiro, em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, uma homenagem ao Grupo Cultural Junino Luar do São João pelavalorização da Cultura Popular Brasileira. Em 2019, a Luar do São João foi campeã do Concurso de Quadrilhas da Globo Nordeste na cidade de Goianá (PE).



Luar do São João. Foto: Ascom

A homenagem vai acontecer dentro da programação do 6º Congresso Jovem IOV Mundial e do I Encontro das Comissões IOV do Continente América. Essa será a primeira vez que um grupo junino piauiense participa da solenidade. A solenidade contará com a presença de professores, pesquisadores, antropólogos e autoridades de países com representatividade da IOV.

Grupo junino piauiense recebe homenagem a partir desta quinta-feira (13). Foto: Ascom.

Na última terça-feira (11), representantes da Luar do São João embarcaram com destino ao Rio Grande do Sul acompanhados do Secretário de Cultura, Fábio Novo. De acordo com o diretor da Luar, Ramon Petrese, esse é um momento único para cultura junina do Nordeste.

“Essa homenagem de uma entidade tão importante como a IOV UNESCO só nos dá força para acreditar que estamos no caminho certo. Estamos numa delegação de 7 pessoas que representam 170 jovens que amam quadrilha junina, e os outros milhares de fãs e admiradores que todos os anos se emocionam e se alegram com os espetáculos juninos”, disse.

Luar do São João. Foto: Ascom.

Sobre a entidade

A IOV UNESCO é uma Organizações Não Governamentais (ONGs) dedicada, exclusivamente, à promoção e preservação da cultura tradicional. A entidade possui relações oficiais com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) desde 1983.

Sobre o Grupo Cultural Junino Luar do São João

Fundado em 2011, a Luar do São João faz parte da Associação Cultural Junina Teresina Show de direito privado sem fins lucrativos. A quadrilha conta com um grupo de 220 componentes, dentre eles diretores, coordenadores, dançarinos, músicos e staff.

A Luar do São João é detentora de diversos títulos de níveis estaduais e nacionais. No ano passado, entrou para história do Piauí após ser campeã do Concurso de Quadrilhas da Globo Nordeste, realizado na cidade de Goianá (PE).

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia