Lojistas cobram da Prefeitura ações de melhoria do Centro de Teresina

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI) vem dialogando com representantes municipais para reabilitação dos espaços centrais de Teresina, como forma de possibilitar a melhor ocupação do centro da capital. Para tanto, a direção da entidade promoveu uma reunião nessa terça-feira (06) para pautar os representantes do município a respeito das principais reivindicações dos lojistas.

Tertulino Passos, presidente do Sindilojas/PI, fez pontuações durante a reunião sobre os anseios de quem trabalha na região do centro, sugerindo pautas mais urgentes aos secretários presentes. "Ficou definido que, em breve, será promovida uma reunião entre a Semdec, Secretaria municipal de Concessões e Parcerias e Prefeitura para tratar sobre os estacionamentos do centro da capital, bem como para o provimento de melhorias da iluminação pública, além das demandas de trânsito. Trabalhamos buscando um local agradável e receptivo para os clientes que chegam ao centro", disse Tertuliano. "O encontro foi uma retomada das discussões sobre o novo centro e esperamos que todas as ações prometidas aqui se concretizem", completou Leonardo Viana, vice-presidente do sindicato.



Foto: Divulgação

No encontro, a coordenadora especial da área central de Teresina, Constance Jacob, comenta que a Prefeitura objetiva estimular atores da iniciativa privada a investirem em habitação, um dos pontos centrais para reabilitação do centro. A coordenadora ainda comenta a possibilidade de isenção do IPTU para novas moradias da região e investimentos em diversos segmentos. "Enviamos para a assessoria jurídica uma legislação que isenta do IPTU quem investir em habitação no centro. São R$ 75 milhões garantidos para o investimento neste projeto de reabilitação do centro, com requalificação de vias, praças e calçadas, além de iluminação, estacionamento e outros mais. Cada ação tem um prazo definido individualmente em cada secretária", explicou Jacob.

Em relação aos projetos de parceria público-privado, a secretária de Concessões e Parceria (SEMCOP) Monique Menezes comenta que é intenção da gestão municipal modernizar o centro com uma tele gestão, projeto que alia a melhoria da iluminação pública com a possibilidade de instalação de câmeras de segurança e wifi. A secretária também lembrou da possibilidade de aumento no número de guardas municipais na região. "Além disso, o prefeito tem um projeto com a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (SEMCASP) que, além da ampliação do número de guardas municipais, viabiliza a instalação de câmeras pela cidade incluindo o centro da capital", informou.



Foto: Divulgação

Venâncio Cardoso, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, acredita que é um desafio das médias e grandes cidades fazer com que a população volte para o centro. As demandas dos lojistas que foram apresentadas ao secretário, como estacionamento, melhoria das vias públicas, manutenção de praças e segurança exigem um investimento da prefeitura, como explica o gestor.

"Os recursos para colocar as propostas em andamento são oriundos do governo federal pela articulação do prefeito Firmino Filho, estimando em torno de R$1 bilhão para desenvolver diversas grandes obras na cidade de Teresina, obras que vão impulsionar o desenvolvimento de todos, inclusive da área central da nossa cidade", finalizou o secretário da SEMDEC.

Da Redação