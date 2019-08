Lojistas anunciam data para o Liquida Teresina 2019

Evento que movimenta o comércio da capital piauiense desde 2013, a 6º edição do Liquida Teresina será realizada de 29 de agosto a 8 de setembro deste ano. Até agora, mais de 1000 lojas já confirmaram participação no evento, mas a expectativa é que a adesão cresça e ultrapasse mais de 1200 participantes registrados no ano passado.



Durante o período da ação, a liquidação que acontece nas lojas do centro, bairros e shoppings de Teresina, consumidores poderão comprar mercadorias com descontos que vão de 10% a 60%. As ofertas ficam por conta de cada empresa participante.

Movimentação do comércio durante período de promoções. Foto: Valter Campanato / Agência Brasil

A campanha, que é promovida pela Câmera de Dirigentes Lojistas (CDL) de Teresina, está em seus preparativos finais. Mas de acordo com o presidente da entidade, Evandro Cosme, muitas novidades ainda virão até a próxima semana. Dois carros 0 km e uma motocicleta serão sorteados neste ano, além de outros brindes.

“Em dado momento, a gente faz um convite para o varejo, apresenta bons preços promocionais, decora a loja e motiva os vendedores, você cria um ambiente para que negócios se realizem. Nós queremos pautar negócios, gerar renda, gerar riqueza e, consequentemente fazer o consumidor ganhar junto com as empresas”, afirma Evandro Cosme.

Assim como aconteceu no ano passado, a estimativa é que, a cada R$ 50 em compras nas lojas participantes, o consumidor receba um cupom para participar dos sorteios dos prêmios. Ainda segundo o presidente, os clientes que efetuarem os pagamentos nas máquinas de cartões da Rede recebem mais cupons pelo mesmo valor. A data dos sorteios, que serão feitos pela CDL de Teresina, ainda será definida.

A campanha Liquida Teresina 2019 tem o apoio da Prefeitura de Teresina, Governo do Estado, Sebrae, Banco do Nordeste, além de outras empresas públicas e privadas.

Viviane MenegazzoJorge Machado