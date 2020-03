Lojistas acreditam que vendas de Ovos de Páscoa vão triplicar em 2020

Os Ovos de Páscoa já começaram a aparecer nas prateleiras dos supermercados. Em uma loja de artigos de festa localizada na zona Leste de Teresina, a procura pela iguaria começou cedo. A gerente Joelma Lucas garante que as vendas devem triplicar em 2020, comparando ao ano anterior.

“Ano passado, as vendas foram boas e foi considerável porque, após o período de Páscoa, os clientes vinham muito procurar os ovos. Isto porque hoje em dia têm as festas das escolas que vêm depois da data, os mensários para bebê e doações para caridade. Por isso, acredito que as vendas de ovos de páscoa este ano vão dobrar ou triplicar”, afirma.

Rayrana Moito, de 31 anos, só pretende comprar Ovos de Páscoa para presentear os seus sobrinhos no início do mês de abril. Ela ainda não pesquisou preços, mas costuma comprar os ovos no valor de R$ 30.

“Compro mais perto da Páscoa porque não quero ficar com os ovos em casa. Mas sempre compro para os meus três sobrinhos; quando chega perto, eles já começam a cobrar”, conta Rayrana.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Enquanto isso, as confeiteiras aproveitam para fazer pesquisa de preço dos produtos para produção caseira. As barras de chocolate, por exemplo, variam de R$16,90 a R$34,90.

“Depois do Carnaval, nós já começamos a expor os Ovos de Páscoa e todo material para produção de ovos. Têm algumas pessoas que adiantam as compras porque, quando se aproxima da Páscoa, os produtos ficam mais caros. Este ano, os ovos estão custando em média R$ 30, os de 350g”, diz Bianca Neves, do marketing da loja.

Ovos caseiros também fazem sucesso nesta época do ano

Os ovos artesanais vêm conquistando mais adeptos a cada ano. A possibilidade de escolher o recheio e degustar produtos fresquinhos agrada a maioria dos clientes. A confeiteira Noélia Machado, que trabalha há 4 anos com produtos típicos da Páscoa, espera que as vendas cresçam 25% em 2020, pois pretende investir em novidades e na qualidade do produto.

“A procura já começou. Desde antes do Carnaval, as pessoas já tinham me perguntado qual era o menu da Páscoa, recheios e se teria opções sem lactose ou fitness. Todos os anos faço uma estimativa de 20% a mais de produção, este ano espero que seja 25% a mais em relação a 2019”, aposta Noélia Machado.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Para a doceira, atualmente existem muitas pessoas trabalhando com ovos artesanais e o que diferencia os chocolates são a qualidade, o marketing e as novidades, fora os ovos tradicionais de brigadeiro com morango e brigadeiro com leite ninho que têm venda certa.

Noélia busca sempre inovar. Ano passado, dois ovos foram sucesso de vendas: o de bombom de nutela e o surpresa de morango. “O bombom de nutela tem uma camada de nutela bem generosa, uma camada de brigadeiro de colher e vários bombons tradicionais. O surpresa de morango é feito com uma camada de brigadeiro de leite ninho bem cremoso, uma geleia artesanal de morango feita com a própria fruta, outra camada de brigadeiro de leite ninho e morangos frescos. Este ano vai ter ovo de bacuri e um ovo red velvelt, com massa vermelha, essas são as novidades”, afirmou.

Preços

Segundo Noélia, os ovos artesanais tamanho P custam em média R$ 40 e é acompanhado com uma caixa personalizada para presente. O de tamanho G custa até R$ 70. Além da opção de ovos em formato de coração no valor R$ 40 e os ovos infantis que as crianças montam conforme seu gosto. Tem ainda ovo sem lactose e as lembrancinhas de Páscoa, que é o ovo no pote, uma opção para quem quer presentear várias pessoas.

“Sempre faço pesquisa de mercado para saber de quanto estão vendendo, mas levo em consideração a ficha técnica do produto também. Hoje trabalho com dois tamanhos de ovos e quatro formatos, os tradicionais de 250g (ovo P) tem o peso final em torno de 450g e os de 500g, de tamanho G, finaliza com 900g depois de recheado e decorado”, conclui.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia