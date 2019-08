Lojas do Centro abrirão em turno de seis horas no feriado

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas-PI) informa que o funcionamento das lojas do Centro de Teresina nesta sexta- feira (16) será em turno único de seis horas. Sem definir horário de abertura ou fechamento.

O funcionamento do Teresina Shopping também será em horário especial. O Espaço da Família funcionará das 12h às 20h; as lojas das 14h às 20h; o Hiperbompreço das 9h às 22h; lojas de alimentação e parque das 10h às 22h; as cafeterias poderão funcionar das 14h às 22h; os Cinemas a partir das 12h30 e a academia Smart Fit das 9h às 15h.



Foto: O Dia

Já no Shopping Rio Poty, as lojas e cafeterias estarão abertas nesta sexta-feira (16) das 15h às 21h. A praça de alimentação e espaços de lazer funcionarão das 12h às 22h. O Cinépolis abre às 11h30 e fecha às 22h30. A academia Bodytech permanecerá aberta das 9h às 14h.

No Riverside, lojas e quiosques iniciam funcionamento às 15h e seguem até 21h, a praça de alimentação e lazer funcionam das 10h às 22h

Sandy Swamy - Jornal O Dia