Live de revisão Pré-Enem acontece neste domingo (26)

Após a 1ª revisão Pré-Enem Live, no último final de semana, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) dará continuidade ao projeto no próximo domingo, dia 26, das 8h às 12h30. Neste ano, as aulas com conteúdos preparatórios para o Enem acontecem exclusivamente on-line, obedecendo as recomendações de isolamento social devido à pandemia da Covid-19.

O estudante poderá acompanhar as aulas pela TV Antares, pela plataforma do Canal Educação no YouTube e pelas redes sociais da Seduc Piauí. A segunda revisão contempla as disciplinas de Química, com o professor José Carlos Feijão; Geografia, com o professor Adriano Ramalho; Física, com o professor Edilson Martins; e Redação, com a professora Patrícia Lima.

O coordenador Estadual do Pré-Enem Seduc, professor Wellington Soares, revela que a Secretaria de Educação mobilizou professores para a produção do conteúdo que será transmitido ao vivo, com duração de quatro aulas de 30 minutos cada, abordando os principais temas do Enem.

Foto: Divulgação

“Nossa estreia foi um verdadeiro sucesso. Na segunda revisão, manteremos a sistemática na qual cada professor trabalhará três conteúdos de sua matéria e, para cada conteúdo, uma questão exemplificando. No final, teremos dez minutos para tirar as dúvidas dos estudantes. O Governo do Estado e a Seduc acreditam no ingresso do seu alunado no Ensino Superior. ‘Bora’ estudar!”, ressalta o coordenador.

Para acompanhar as aulas, a equipe do Pré-Enem Seduc disponibiliza todo o conteúdo de forma digitalizada no site https://preenem.seduc.pi.gov.br/. Os estudantes ainda têm à disposição o aplicativo do Pré-Enem Seduc, plataforma digital em que podem enviar sua redação para correção online, resolver questões e tirar dúvidas. Por meio do aplicativo, os alunos também podem acessar videoaulas, questões comentadas e material didático.

Da redação